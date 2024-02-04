Польшу заподозрили в подготовке к разделу Украины

Правительство Польши начало готовиться к разделу Украины, поэтому выискивает исторические параллели и основания для взятия под свой контроль ее западных территорий. Об этом заявил руководитель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Таким образом общественный деятель прокомментировал недавнее высказывание польского президента Анджея Дуды. Глава республики отметил, что Крым исторически принадлежал РФ.

«Польша готовится к разделу постукраинского пространства и хочет, как известная европейская гиена, принять в этом активное участие, претендуя на земли Галицкой Руси, Червонной Руси или как в Польше их называют — Восточные Кресы», — сказал Рогов.

Он добавил, что Варшава хочет «откусить» западные украинские земли и по этой причине организовала информационную кампанию. В том числе речь идет о заявлениях по поводу принадлежности Крыма.

По словам главы запорожского движения, таким образом польское руководство «тестирует общественное мнение». Варшава ищет основания для своих территориальных притязаний, чтобы в будущем сравнить их с воссоединением РФ и полуострова.

3 февраля Анджей Дуда признался, что не уверен в способности украинских властей взять Крым под свой контроль. Президент Польши назвал его особым местом, которое большую часть времени находилось в руках Москвы.

Ранее в Госдуме РФ прокомментировали слова польского лидера о принадлежности Крыма.