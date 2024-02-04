Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали, как Володин прекратил «бессмысленные чаепития» в Европе

Депутат Шхагошев: разворот парламентской дипломатии на Восток — работа Володина

close
100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Разворот парламентской дипломатии России с Запада на Юг и Восток — итог работы спикера Госдумы Вячеслава Володина. Об этом заявил член комитета Думы по безопасности Адальби Шхагошев, его цитирует РИА Новости.

Депутат напомнил, что представители российского парламента в последние годы стали гораздо чаще посещать страны Востока и Юга, а также проводить международные мероприятия при участии государств Латинской Америки и Африки.

«Все это началось, в том числе, с приходом Володина. И так прекратились бессмысленные чаепития делегаций депутатов в Европе», — объяснил парламентарий.

По словам Шхагошева, Володин — рисковый политик, который не только проводит парламентские слушания, но и оставляет открытыми комментарии на своих страницах в соцсетях, например — в Telegram.

4 февраля Вячеслав Володин отмечает 60-летие. В этот день президент России Владимир Путин наградил спикера Госдумы орденом «За заслуги перед отечеством» первой степени. Поздравил его и белорусский лидер Александр Лукашенко, который поблагодарил Володина за поддержку инициатив Минска на площадках Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее Володин предрек неизбежный приход к власти новых лидеров ЕС.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами