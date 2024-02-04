В Госдуме рассказали, как Володин прекратил «бессмысленные чаепития» в Европе

Разворот парламентской дипломатии России с Запада на Юг и Восток — итог работы спикера Госдумы Вячеслава Володина. Об этом заявил член комитета Думы по безопасности Адальби Шхагошев, его цитирует РИА Новости.

Депутат напомнил, что представители российского парламента в последние годы стали гораздо чаще посещать страны Востока и Юга, а также проводить международные мероприятия при участии государств Латинской Америки и Африки.

«Все это началось, в том числе, с приходом Володина. И так прекратились бессмысленные чаепития делегаций депутатов в Европе», — объяснил парламентарий.

По словам Шхагошева, Володин — рисковый политик, который не только проводит парламентские слушания, но и оставляет открытыми комментарии на своих страницах в соцсетях, например — в Telegram.

4 февраля Вячеслав Володин отмечает 60-летие. В этот день президент России Владимир Путин наградил спикера Госдумы орденом «За заслуги перед отечеством» первой степени. Поздравил его и белорусский лидер Александр Лукашенко, который поблагодарил Володина за поддержку инициатив Минска на площадках Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее Володин предрек неизбежный приход к власти новых лидеров ЕС.