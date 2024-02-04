Германия вынуждена закупать энергетические ресурсы у США по завышенной цене из-за невозможности покупать их у России. Об этом рассказал профессор Ричард Вольф в интервью каналу Dialogue works.

«США никогда не покупали российские газ и нефть в значительных объемах. Им это не нужно. <…> Очень интересно проанализировать этот план, который сильно бьет по Европе», — сказал он.

Профессор отметил, что олицетворением экономики Европы является Германия, промышленность которой сильно зависела от энергоресурсов России. В данный момент из-за отсутствия поставок этих ресурсов, сложно понять дальнейшую роль Европы в мировой экономике, добавил он.

Эксперт напомнил, что Германия также столкнулась с миграционным кризисом. Кроме того, за год число бездомных в стране выросло примерно в 2,5 раза. Причем около 84% бездомных являются иностранцами, утверждает профессор. Более того, почти треть из них — дети и подростки.

До этого в министерстве социальных дел ФРГ заявляли, что в основном люди без крова — это беженцы с Украины.

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