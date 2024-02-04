В МИД РФ заявили, что внимательно следят за заявлениями Южной Кореи по Украине

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что ведомство отслеживает все изменения в риторике Республики Корея относительно ситуации на Украине. Его слова передает ТАСС.

«Мы фиксируем все заявления, которые делаются на разных уровнях», — сказал дипломат журналистам.

3 февраля СМИ Южной Кореи распространили заявление со ссылкой на МИД страны, в котором использование термина «специальная военная операция» в отношении событий на Украине было названо якобы «попыткой ввести в заблуждение мировое сообщество».

Позднее посол России в Сеуле Георгий Зиновьев заявил, что сообщения в южнокорейских СМИ об СВО являются неприемлемыми.

В этот же день Министерство иностранных дел Южной Кореи назвало «невежественными и предвзятыми» заявления представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что риторика Сеула имеет своей целью скрыть агрессивные планы по отношению к КНДР.

После этого МИД Южной Кореи вызвал посла России из-за критики президента.

Ранее МИД РФ призвал США изменить «взрывоопасную» политику на Корейском полуострове.