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В МИД РФ заявили, что внимательно следят за заявлениями Южной Кореи по Украине

Дипломат Руденко: МИД РФ отслеживает все заявления Южной Кореи по Украине

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что ведомство отслеживает все изменения в риторике Республики Корея относительно ситуации на Украине. Его слова передает ТАСС.

«Мы фиксируем все заявления, которые делаются на разных уровнях», — сказал дипломат журналистам.

3 февраля СМИ Южной Кореи распространили заявление со ссылкой на МИД страны, в котором использование термина «специальная военная операция» в отношении событий на Украине было названо якобы «попыткой ввести в заблуждение мировое сообщество».

Позднее посол России в Сеуле Георгий Зиновьев заявил, что сообщения в южнокорейских СМИ об СВО являются неприемлемыми.

В этот же день Министерство иностранных дел Южной Кореи назвало «невежественными и предвзятыми» заявления представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что риторика Сеула имеет своей целью скрыть агрессивные планы по отношению к КНДР.

После этого МИД Южной Кореи вызвал посла России из-за критики президента.

Ранее МИД РФ призвал США изменить «взрывоопасную» политику на Корейском полуострове.

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