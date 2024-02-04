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В США призвали Украину к переговорам с Россией

Экономист Сакс призвал Киев к переговорам с Россией для сохранения Украины

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Lev Radin/Shutterstock

Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что Украине стоит согласиться на мирные переговоры с Россией, чтобы остановить катастрофу в мире. Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Сакс считает, что Украина уничтожается демографически, поскольку утратила не только территорию, но и миллионы бежавших из страны людей.

«Одни уехали в Россию, другие — в Евросоюз. Огромное количество людей вынуждены покинуть страну, экономика разрушена», — сказал Сакс.

По мнению экономиста, конфликт на Украине можно урегулировать лишь за столом переговоров.

До этого немецко-финский предприниматель Ким Дотком высказывал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост в ближайшее время.

В декабре бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что в Киеве обостряется техногенная катастрофа, ситуация с логистической инфраструктурой разрушается, а Зеленский радуется тому, что пока еще не объявили блэкаут.

Ранее в Кремле обвинили США в желании продолжить конфликт на Украине.

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