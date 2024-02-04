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В Британии рассказали о желании Запада спровоцировать войну с Россией

Британский политик Фергюсон: Запад пытается спровоцировать войну с Россией

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Британский политик Джим Фергюсон заявил, что Запад пытается спровоцировать войну с Российской Федерацией из-за позиции президента РФ Владимира Путина, который отказался служить чужим интересам. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Redacted.

Фергюсон считает, что западные государства добиваются войны с Россией, а для этого они готовы пожертвовать столькими людьми, сколько того потребует ситуация.

По его мнению, страны Запада злит позиция Путина, который не желает идти на поводу у их нового мирового порядка.

До этого лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал распустить Североатлантический альянс (НАТО) и Европейский союз из-за усилившейся риторики о разжигании войны с Россией.

Кроме этого, Филиппо писал, что президент Франции Эммануэль Макрон приближает ядерную войну с Россией. Также он уверен, что страны Запада пытаются развязать третью мировую войну, совершая провокации против РФ.

Ранее в ФРГ объяснили призывы Запада готовиться к войне с Россией.

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