Захарова высказалась об уехавших из РФ артистах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что уехавших из страны артистов «черт попутал». С таким заявлением она выступила в эфире телеканала «ТВ-центр» в эфире телепередачи «Право знать».

«Вот в этом вся народная мудрость», — прокомментировала свою позицию дипломат. Ее слова стали ответом на вопрос ведущей об отъезде из страны певицы Аллы Пугачевой, ее мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), группы Би-2 и других исполнителей.

При этом она выразила уверенность, что гражданская позиция таких исполнителей работает против них, если они спонсируют украинский режим.

До этого певица Алла Пугачева резко ответила на критику ее отъезда из России и призналась в любви к российскому народу.

Пугачева и ее супруг, юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), покинули Россию весной 2022 года, они переехали в Израиль вместе с детьми — 10-летними двойняшками Гарри и Елизаветой. С тех пор артистка несколько раз временно приезжала на родину: один раз в 2022 году, и дважды в 2023-м.

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