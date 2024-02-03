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Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе не пришли к решению по поставкам оружия Киеву

Боррель: главы МИД ЕС не приняли решение в Брюсселе по поставкам оружия Киеву

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Yves Herman/Reuters

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС на неформальной встрече в Брюсселе не приняли решение по военной помощи Украине или по перспективам увеличения объема Европейского фонда мира. Об этом дипломат рассказал на пресс-конференции по итогам встречи, передает ТАСС.

«Была серьезная дискуссия о поддержке Украины, мы обсуждали ситуацию на поле боя, поддержку, а также фонд поддержки Украины, который должен быть согласован в будущие дни», — рассказал он.

При этом, как утверждает Боррель, с мнением, что Украине сейчас нужно больше оружия и поддержки, согласны все участники дискуссии.

1 февраля ЕС одобрил помощь Киеву на €50 млрд, но поставил определенные условия. Среди них — соблюдение демократических принципов и прав человека, включая меньшинства, и верховенство закона.

Заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев сообщил, что в этом году Киев планирует получить €18 млрд.

Испанская газета El País написала, что этого транша Европейского союза не хватит, чтобы достичь «своих целей» в конфликте с Россией.

Ранее Макрон заявил, что России не следует рассчитывать на усталость в ЕС от украинского конфликта.

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