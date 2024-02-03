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В Минобороны Британии призвали не допустить победы Путина

Министр обороны Британии Шаппс: мир не может позволить Путину победить

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I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс считает, что международное сообщество не может позволить президенту РФ Владимиру Путину одержать победу в конфликте на Украине. Своим мнением он поделился в аккаунте на платформе X (бывший Twitter).

Чиновник отметил, что власти королевства приветствуют решение Европейского союза (ЕС) выделить дополнительные средства на помощь Украине. По словам главы военного ведомства, со своей стороны Лондон также продолжает финансировать Киев.

«Мир не может позволить себе победу Путина», — добавил Шаппс.

1 февраля страны — члены регионального содружества согласовали выделение €50 млрд на помощь Украине. Ожидается, что Киев будет получать эти деньги в течение следующих четырех лет.

Позже заместитель украинского министра экономики Алексей Соболев заявил, что в 2024 году его страна рассчитывает получить €18 млрд в рамках нового пакета помощи от ЕС. Кроме того, чиновник обратил внимание, что программа финансирования предполагает оформление внешних кредитов для Киева на льготных условиях.

Ранее в ЕС назвали «сигналом для США» решение о продолжении финансирования Украины.

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