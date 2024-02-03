Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

США и ОАЭ обсудили обход западных санкций со стороны РФ и Ирана

Замглавы Минфина США Нельсон обсудил с ОАЭ обход санкций со стороны РФ и Ирана

close
100%
Shutterstock

Заместитель министра финансов Брайан Нельсон, отвечающий в ведомстве за финансовую разведку и борьбу с терроризмом, обсудил с официальными лицами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обход западных санкций Россией и Ираном. Об этом сообщает министерство финансов США.

«Министерство финансов сосредоточено на искоренении уклонения от санкций США — особенно в отношении России и Ирана и их доверенных лиц», — говорится в сообщении ведомства.

До этого сообщалось, что сыгравшая одну из ключевых ролей во введении санкций США против РФ, заморозке ее активов за рубежом и во введении потолка цен на российскую нефть советница главы министерства финансов США Элизабет Розенберг уйдет в отставку.

Ранее США ввели санкции против еврейских поселенцев на Западном берегу Иордана.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами