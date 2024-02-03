США и ОАЭ обсудили обход западных санкций со стороны РФ и Ирана

Заместитель министра финансов Брайан Нельсон, отвечающий в ведомстве за финансовую разведку и борьбу с терроризмом, обсудил с официальными лицами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обход западных санкций Россией и Ираном. Об этом сообщает министерство финансов США.

«Министерство финансов сосредоточено на искоренении уклонения от санкций США — особенно в отношении России и Ирана и их доверенных лиц», — говорится в сообщении ведомства.

До этого сообщалось, что сыгравшая одну из ключевых ролей во введении санкций США против РФ, заморозке ее активов за рубежом и во введении потолка цен на российскую нефть советница главы министерства финансов США Элизабет Розенберг уйдет в отставку.

Ранее США ввели санкции против еврейских поселенцев на Западном берегу Иордана.