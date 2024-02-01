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США ввели санкции против еврейских поселенцев на Западном берегу Иордана

Байден ввел санкции против израильских поселенцев на Западном берегу Иордана

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден сообщил конгрессу о решении ввести санкции против лиц, действия которых подрывают мир, безопасность и стабильность на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в распространенном Белым домом документе, передает «Интерфакс».

«Я сообщаю, что издал исполнительный указ, призванный справиться с угрозой ситуации на Западном берегу, в частности с высоким уровнем насилия, принудительным переселением людей и уничтожением собственности — эти действия представляют серьезную угрозу миру, безопасности и стабильности на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, в Израиле и в США», — сказано в сообщении Байдена.

Согласно документу, данное распоряжение позволяет блокировать собственность, а также вводить визовые ограничения в США в отношении любого иностранца, который прямо или косвенно несет ответственность или является соучастником действий, в том числе планирования, отдачи распоряжений, руководства, участия в актах насилия по отношению к гражданскому населению и уничтожения собственности на Западном берегу Иордана.

Согласно указу, принятие этих мер возложено на министра финансов, госсекретаря и министра внутренней безопасности.

До этого государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявлял, что США и Ближний Восток готовы работать над миром в регионе, а Вашингтон планирует использовать дипломатию для урегулирования ситуации.

1 февраля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не потерпят атак на своих военных и примут все меры для защиты собственных сил и интересов на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.

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