ЕК предложила продлить отмену таможенных пошлин для Украины и Молдавии

В Евкрокомиссии (ЕК) предложили продлить отмену таможенных пошлин для Украины. Об этом пишет ТАСС.

В частности, инициаторы предложили продлить отмену квот и тарифов на импорт на украинскую продукцию.

Предложение о продлении касается и Молдавии, отметил на брифинге в Брюсселе вице-президент ЕК Маргаритис Схинас. По его словам, в Еврокомиссии единогласно поддержали инициативу. В ЕК запланировали продлить отмену до июня 2025 года.

В сообщении Еврокомиссии указали, что вместе с продлением свободного ввоза товаров она предложила «одновременно усилив защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС».

При этом Еврокомиссия признала, что отмена таможенных пошлин для Украины может неблагоприятно повлиять на страны ЕС.

Как писало РИА Новости, беспошлинный ввоз товаров с Украины может касаться агропродукции. В него войдет несколько «охранных мер», чтобы защитить европейских аграриев.

Ранее в Польше призвали обезопасить европейские рынки от Украины.