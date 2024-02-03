Володин предрек неизбежный приход к власти новых лидеров ЕС

В Евросоюзе на фоне протестов фермеров и политики лидеров ЕС по уничтожению экономики блока вопреки национальным интересам неизбежно придут к власти лидеры, которые будут решать внутренние проблемы стран и бороться за благополучие европейцев. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Руководство Евросоюза и государств, входящих в его состав, безответственно в принятии решений, действует вопреки национальным интересам. В этой ситуации неизбежен приход к власти новых лидеров европейских стран и депутатов Европарламента, которые будут решать внутренние проблемы и бороться за благополучие европейцев», — подчеркнул Володин.

Он отметил, что в ряде стран ЕС сохраняется тяжелая ситуация в сельском хозяйстве из-за роста цен на топливо и сокращения субсидий. В итоге тысячи фермеров проводят забастовки.

Кроме того, сообщил Володин, в 2023 году количество банкротств в Германии выросло на 25%, а во Франции закрылось рекордное за последние 6 лет число компаний.

«Политика уничтожения экономики Европы отвечает только интересам Вашингтона. Закрывающиеся европейские предприятия переезжают в Соединенные Штаты», — подытожил спикер, добавив, что лидеры стран ЕС действуют вопреки национальным интересам.

По оценке Володина, в такой ситуации «неизбежен приход к власти новых лидеров европейских стран».

До этого сообщалось, что протестующие фермеры разожгли костры в центре Брюсселя. Фермеры жгли костры перед зданием Европарламента на площади Люксембург, где проходил саммит лидеров ЕС.

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