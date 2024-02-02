Путин подарил девочке из Тулы компьютер и плюшевого медведя

Президент России Владимир Путин нанес визит врачу тульского областного клинического онкологического диспансера Ярославу Швецову и подарил его маленькой дочке Полине детский компьютер и большого плюшевого медведя. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вот тебе, если мама разрешит, компьютер детский. Можно? По расписанию, сами решите... И вот такого мишку. Нравится? Здравствуй, Полина», — приветствовал девочку Путин.

Отмечается, что в девочка в ответ подарила главе государства зайчика «на победу» и, напевая песню, исполнила танец. Взрослые ей поаплодировали.

Врач-онколог Швецов вместе с женой и дочерью переехал в Тульскую область по программе привлечения высококвалифицированных медицинских кадров. Семье предоставили коттедж в поселке на 25 домов. Жилье было построено за счет средств из регионального бюджета.

2 февраля Путин осмотрел новый онкологический центр в Туле. Кроме того, президент по видеосвязи открыл новые онкоцентры в Башкирии, Якутии и Томской области.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».