Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Путин подарил девочке из Тулы компьютер и плюшевого медведя

Путин подарил девочке из Тулы компьютер и медведя, а сам получил зайчика

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин нанес визит врачу тульского областного клинического онкологического диспансера Ярославу Швецову и подарил его маленькой дочке Полине детский компьютер и большого плюшевого медведя. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вот тебе, если мама разрешит, компьютер детский. Можно? По расписанию, сами решите... И вот такого мишку. Нравится? Здравствуй, Полина», — приветствовал девочку Путин.

Отмечается, что в девочка в ответ подарила главе государства зайчика «на победу» и, напевая песню, исполнила танец. Взрослые ей поаплодировали.

Врач-онколог Швецов вместе с женой и дочерью переехал в Тульскую область по программе привлечения высококвалифицированных медицинских кадров. Семье предоставили коттедж в поселке на 25 домов. Жилье было построено за счет средств из регионального бюджета.

2 февраля Путин осмотрел новый онкологический центр в Туле. Кроме того, президент по видеосвязи открыл новые онкоцентры в Башкирии, Якутии и Томской области.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами