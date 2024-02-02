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Ким Чен Ын призвал военно-морские силы КНДР готовиться к войне

Yonhap: Ким Чен Ын призвал флот Северной Кореи готовиться к войне

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Виталий Аньков/РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал военно-морские силы Северной Кореи «готовиться к войне» и защищать морской суверенитет страны. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на северокорейского лидера.

«Ким Чен Ын призвал к усилению военно-морского флота страны для активизации подготовки к войне и защиты морского суверенитета во время посещения верфи для военных кораблей», — говорится в сообщении издания.

Утром 2 февраля Северная Корея запустила крылатые ракеты со своего западного берега. По данным военных, пуск ракет КНДР осуществила около 11:00 (05:00 мск). Сколько было выпущено снарядов — не уточнялось.

Ранее в КНДР предупредили о риске ядерной войны из-за провокаций США.

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