Додон раскрыл, кто препятствует евроинтеграции Молдавии

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что нынешний президент Молдавии Майя Санду является препятствием на пути страны в Евросоюз, поскольку в Молдавии нет демократии и правового государства. Об этом бывший глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Майя Санду является главным препятствием в процессе европейской интеграции Молдовы. Она нарушила все Копенгагенские критерии Европейского союза», — считает Додон.

Он подчеркнул, что в стране 12 закрытых телеканалов и введена цензура, а правового государства в стране просто не существует. В Молдавии также не соблюдаются права нацменьшинств, добавил Додон.

«С подачи Майи Санду все критерии вступления в ЕС в Молдове были дискредитированы», — подытожил политик.

До этого глава министерства европейской интеграции Молдавии Кристина Герасимов заявила, что Кишинев может рассчитывать на поддержку Румынии на пути евроинтеграции страны.

Ранее сообщалось, что в Молдавии могут провести референдум о неучастии страны в военных блоках.