В Молдавии могут провести референдум о неучастии страны в военных блоках

Общественная ассоциация «Платформа Молдова» направила в парламент законодательную инициативу о проведении в Молдавии референдума о неучастии страны в военных блоках, альянсах и коалициях. Об этом пишет местное агентство IPN со ссылкой на экс-главу Гагаузской автономии, координатора ассоциации «Платформа для Молдовы» Ирину Влах.

«Общественная ассоциация «Платформа Молдова» направила депутатам Парламента проект законодательной инициативы о проведении национального референдума о неучастии Республики Молдова в военных блоках, альянсах и коалициях. Как отметила в своем обращении к законодателям лидер платформы Ирина Влах, данный вопрос является действительно важным для общества», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что Влах назвала идею «референдума о вступлении в ЕС», с которой ранее выступила президент страны Майя Санду, не соответствующей фактическому этапу переговоров с Евросоюзом.

До этого Ирина Влах не исключила, что на предстоящих выборах президента оппозиция выдвинет единого кандидата против действующей главы государства Майи Санду.

Ранее сообщалось, что в Молдавии может появиться министр, ответственный за евроинтеграцию.