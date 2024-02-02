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Премьер Румынии сделал заявление по поводу войны с РФ

Премьер Румынии Чолаку заявил, что Бухарест не вступит в войну с РФ

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Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что страна не вступит «на в какую войну», в том числе с Россией. Об этом глава румынского кабмина сообщил, комментируя заявления Генштаба Румынии о «войне с РФ», слова Чолаку приводит портал Euractiv.

«Давайте будем сохранять спокойствие, Румыния не вступит ни в какую войну», - подчеркнул Чолаку.

До этого начальник Генштаба Румынии генерал Георгицэ Влад сообщил, что Румыния в настоящее время не готова к войне с Россией, при этом ей стоит серьезно отнестись к этой угрозе.

По словам генерала, в случае победы России на Украине «главной целью станет Республика Молдова». Кроме того, обострится ситуация на Западных Балканах.

24 января начальник Генерального штаба Сухопутных войск вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил, что в случае прямого вступления Запада в украинский конфликт в стране придется объявить мобилизацию населения.

Ранее перед атакой ВСУ над Черным морем летали разведчики трех стран НАТО.

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