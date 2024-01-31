Размер текста
А
А
А

Перед атакой ВСУ над Черным морем летали разведчики трех стран НАТО

Flightradar24: перед атакой на Крым над Черным морем летали разведчики НАТО

close
100%
Владислав Сергиенко/РИА Новости

Перед атакой на Крым над Черным морем летали разведывательные самолеты трех стран НАТО. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24, передает ТАСС.

По данным портала, за два часа до объявления воздушной тревоги в Крыму у побережья Черного моря над Румынией летали противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США, самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС Великобритании, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) на E-550A (на базе Gulfstream G550) ВВС Италии, а также стратегический разведывательный беспилотник США RQ-4B Global Hawk.

Американские самолеты летели в Румынию с военно-морской авиабазы США Сигонелла на Сицилии, а итальянские — из центральной части Италии. Сообщается, что британский самолет после рейса в Румынию полетел обратно в Великобританию.

До этого сенатор от Крыма заявила о подготовке НАТО к наступлению на Союзное государство РФ и Белоруссии.

Ранее глава Севастополя Развожаев сообщил о падении обломков ракеты на улицу города.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами