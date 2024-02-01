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Байден заявил, что США должны продолжать помогать Украине

Байден призвал США продолжать помогать Украине

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон должен продолжать помогать Украине. Его слова в ходе выступления в Вашингтоне на «Национальном молитвенном завтраке» передает РИА Новости.

«Мы должны продолжать помогать им», — сказал Байден.

В завершение своего выступления американский лидер призвал сограждан не забывать, «кем мы, черт возьми, являемся».

До этого глава Евросовета Шарль Мишель назвал решение Евросоюза о выделении €50 млрд Украине сигналом для США.

25 января в сенате США предложили разделить пограничный вопрос и финансирование Украины, поскольку пограничная проблема подвергается резкой критике со стороны консерваторов.

Также сообщалось, что представители Демократической и Республиканской партий в конгрессе США почти достигли соглашения о продолжении финансирования Украины, но в процесс заключения сделки вмешался бывший президент страны Дональд Трамп.

Американский сенатор Крис Мерфи также заявлял, что позиция парламентариев-республиканцев по Украине станет ясна в ближайшее время. При этом он обвинил бывшего президента США в попытках убедить законодателей проголосовать против военной помощи Украине.

Ранее в конгрессе США осудили финансирование Украины из-за коррупции.

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