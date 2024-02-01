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Орбан поделился фото с закрытой встречи с европейскими лидерами перед саммитом ЕС

Орбан опубликовал фото с закрытой встречи перед саммитом ЕС по помощи Украине

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PM_ViktorOrban/X

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал фотографию с закрытой встречи перед саммитом Европейского союза (ЕС), на котором обсуждалось выделение помощи Украине. Публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

На фотографии Орбан находится в компании президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, канцлера ФРГ Олафа Шольца, главы Евросовета Шарля Мишеля и председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

«Непринужденный утренний разговор перед саммитом Евросоюза (ЕС)», — написал Орбан.

1 февраля глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры ЕС договорились о выделении Украине €50 млрд помощи на несколько лет. Украинский лидер Владимир Зеленский поприветствовал это решение.

До этого верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что Венгрия не стала блокировать увеличение поставок оружия Евросоюза Украине по линии европейского фонда мира, хоть и отказалась сама предоставлять средства на поддержку Киева.

Ранее в Евросоюзе стали жаловаться на дискомфорт из-за Венгрии.

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