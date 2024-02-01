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Кулеба оценил слова об усталости Запада от Украины

Глава МИД Украины Кулеба отверг слова о снижении поддержки и усталости Запада

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Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение Евросоюза выделить Киеву пакет в €50 миллиардов свидетельствует о том, что Запад не устал от Украины. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Это показывает, что все разговоры о предполагаемой «усталости» или «снижении поддержки» попросту ложные», — заявил он.

Также Кулеба назвал это решение «шагом исторического масштаба».

1 февраля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры Евросоюза договорились о выделении Украине €50 млрд помощи на несколько лет. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что приветствует решение ЕС о согласии выделить дополнительный пакет помощи Киеву в размере €50 млрд.

В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт получил гарантии того, что ее до сих пор не размороженные из фондов Евросоюза средства не будут отправлены Украине.

Ранее в ЕС придумали план «Б» для помощи Украине в обход вето Венгрии.

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