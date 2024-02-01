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Поставки американского оружия Израилю могут приравнять к соучастию в геноциде

Экс-прокурор МУС Окампо: США могут быть признаны соучастниками геноцида в Газе

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Athit Perawongmetha/Reuters

Поставки американского оружия Израилю могут быть истолкованы как соучастие в геноциде после решения Международного суда ООН о геноциде в секторе Газа по иску ЮАР. Такое мнение выразил бывший прокурор Международного уголовного суда (МУС) Луис Морено Окампо, сообщает испанская газета El Diario.

«Соучастие в геноциде требует, чтобы государство, которое вносит существенный материальный вклад, знало, что оно помогает тем, кто стремится к геноциду [какой-либо этнической, религиозной или социальной группы]. Если Международный суд считает, что имеет место геноцид [палестинцев] со стороны Израиля, вклад США [в поставки оружия Израилю] также может быть геноцидом», — заявил Окампо.

Кроме того, бывший прокурор МУС заявил, что США должны принять активные усилия для урегулирования ситуации, поскольку «именно Соединенные Штаты защищают Израиль в политическом и военном отношениях».

26 января Международный суд ООН вынес постановление, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа.

Накануне этого премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе выразил надежду, что решение Международного суда (МС) ООН по иску ЮАР к Израилю, послужит немедленному прекращению войны в секторе Газа.

Ранее в ЮАР прокомментировали решение Международного суда по Палестине.

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