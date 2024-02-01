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Китай предостерег Украину из-за списка «международных спонсоров войны»

Пекин предупредил Киев о последствиях признания компаний из КНР спонсорами войны

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Thomas Peter/Reuters

Китай предупредил Украину, что двусторонним отношениям может быть нанесен серьезный ущерб из-за того, что Киев внес более десятка компаний из КНР в список «международных спонсоров войны». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным источников агентства, предупреждение было передано во время встречи посла Китая с высокопоставленными чиновниками украинского правительства.

«Посол сказал, что все это [ситуация с черным списком] может негативно отразиться на двусторонних отношениях», — цитирует Reuters собеседника.

По его словам, Китай не стал выдвигать каких-либо условий или временных рамок, а просто высказал точку зрения по поводу списка «международных спонсоров войны».

Другой источник добавил, что Пекин может попытаться связать этот вопрос с китайскими закупками украинского зерна.

Ранее сообщалось, что Украина пригласила Си Цзиньпина на «саммит мира» в Швейцарии.

До этого в МИД КНР заявили, что сохраняют свободные каналы связи с Украиной, обсуждая с ней важные для обоих государств вопросы.

Ранее Китай призвал Украину уважать взаимные интересы.

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