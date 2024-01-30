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Китай призвал Украину уважать взаимные интересы

МИД КНР: Китай и Украина должны искренне относиться друг к другу

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Global Look Press

Для долгосрочного развития стабильных отношений Китаю и Украине требуется уважение взаимных интересов и искреннее отношение друг к другу. Об этом на встрече с послом Украины в КНР Павлом Рябикиным заявил заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун, сообщает ТАСС.

Вэйдун подчеркнул, что в настоящий момент можно наблюдать изменения, которых мир не видел уже несколько столетий.

«Китай и Украина должны смотреть на долгосрочную перспективу, а также с уважением и искренне относиться друг к другу», — сказал китайский дипломат.

В свою очередь, Рябикин подчеркнул, что Украина придает отношениям с КНР очень большое значение. Посол напомнил, что Украина всегда придерживалась принципа «одного Китая» и готова к укреплению двусторонних отношений.

В публикации указывается, что во время встречи дипломаты обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в их число вошел и украинский кризис.

26 января сообщалось, что Украина пригласила Си Цзиньпина на «саммит мира» в Швейцарии.

19 января в МИД КНР заявили, что сохраняют свободные каналы связи с Украиной, обсуждая с ней важные для обоих государств вопросы.

Ранее министр иностранных дел Украины заявил, что Киев стремится организовать телефонный разговор президента Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином.

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