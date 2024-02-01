Размер текста
А
А
А

Президент Сербии встретился с российским послом на фоне обострения отношений с Косово

Вучич встретился с российским послом из-за планов по запрету динара в Косове

close
100%
Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич встретился с послом России Александром Боцан-Харченко, чтобы обсудить действия косовских властей по отказу от использования сербского динара. Об этом сообщает ТАСС.

Поводом для встречи стало принятое ранее решение Пришвины о начале с 1 февраля «переходного периода» с постепенным отказом от хождения на территории анклава сербского динара и переходом на евро.

Сроки переходного периода не ограничены.

Накануне Александр Вучич по тому же вопросу принял послов США, Великобритании, Франции, Италии и Германии. Комментариев по поводу встреч не последовало.

При этом американское посольство в Косово опубликовало совместное заявление США, Франции, Германии, Италии и Великобритании с призывом к Приштине приостановить процедуру перехода на евро.

1 февраля власти Сербии назвали актом насилия решение Приштины запретить сербский динар к свободному обращению на территории Косово и Метохии.

До этого глава МИД России Сергей Лавров обвинил ЕС в неисполнении договоренностей перед Сербией.

Ранее стало известно, что паспорта Косово планирует признать Испания.

Все новости на тему:
Независимость Косова
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами