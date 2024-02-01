Президент Сербии встретился с российским послом на фоне обострения отношений с Косово

Президент Сербии Александар Вучич встретился с послом России Александром Боцан-Харченко, чтобы обсудить действия косовских властей по отказу от использования сербского динара. Об этом сообщает ТАСС.

Поводом для встречи стало принятое ранее решение Пришвины о начале с 1 февраля «переходного периода» с постепенным отказом от хождения на территории анклава сербского динара и переходом на евро.

Сроки переходного периода не ограничены.

Накануне Александр Вучич по тому же вопросу принял послов США, Великобритании, Франции, Италии и Германии. Комментариев по поводу встреч не последовало.

При этом американское посольство в Косово опубликовало совместное заявление США, Франции, Германии, Италии и Великобритании с призывом к Приштине приостановить процедуру перехода на евро.

1 февраля власти Сербии назвали актом насилия решение Приштины запретить сербский динар к свободному обращению на территории Косово и Метохии.

До этого глава МИД России Сергей Лавров обвинил ЕС в неисполнении договоренностей перед Сербией.

Ранее стало известно, что паспорта Косово планирует признать Испания.