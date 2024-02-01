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В МИД России призвали судить поддерживающих Украину знаменитостей

МИД РФ: поддерживающих киевский режим надо не преследовать, а судить

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Антон Денисов/РИА «Новости»

В МИД РФ призвали судить тех, кто финансирует или поддерживает украинские власти. Так в ведомстве прокомментировали ТАСС сообщения агентства Bloomberg о том, что министерство якобы «приказало» своим дипломатам за рубежом преследовать выступающих в поддержку Украины российских знаменитостей.

«Всех, кто финансирует или поддерживает киевский режим, надо не преследовать, а судить», — указали в дипведомстве.

До этого продюсер Игорь Матвиенко заявил, что российские зрители простят группу «Би-2», шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) и других уехавших из РФ артистов при условии, что артисты поменяют свои взгляды.

31 января стало известно, что израильский консул и иммиграционные органы Таиланда договорились о депортации в Израиль барабанщика, двух гитаристов, клавишника и аранжировщика рок-группы «Би-2».

30 января сообщалось, что троих участников группы «Би-2» с российским гражданством могут депортировать только в Россию. Еще у двоих, помимо российского, есть паспорта Израиля. 31 января солист группы Лева — Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) – прибыл в Израиль. Подробнее о причинах задержания участников «Би-2» — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) переоформляет документы в Таиланд из-за ситуации с «Би-2».

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