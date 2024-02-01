Буданов заявил, что его не беспокоит перспектива возвращения Трампа

Руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что его не беспокоит возможное возвращение Дональда Трампа и республиканской администрации в Белый дом. Об этом он рассказал в интервью CNN.

Буданов подчеркнул, что его «не особо беспокоит» перспектива президентства Трампа. По его словам, республиканец «опытный человек», который много раз падал и поднимался. Это очень серьезная черта, считает глава ГУР Украины.

«Говорить, что [Трамп] и Республиканская партия любят Российскую Федерацию, — это полная чушь», — заявил Буданов.

До этого Дональд Трамп пообещал, что он добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации, в случае победы на выборах главы государства.

«Мы урегулируем эту ужасную войну между Россией и Украиной еще до того, как я вступлю в должность [президента США]», — сказал Трамп.

Политик при этом не уточнил, сколько времени ему потребуется, чтобы добиться мирного урегулирования, а также не рассказал, как именно намерен разрешить конфликт.

Ранее Зеленский заявил, что будет счастлив, если Трамп добьется мира на Украине.