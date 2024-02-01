Размер текста
А
А
А

Буданов заявил, что его не беспокоит перспектива возвращения Трампа

Глава ГУР Украины Буданов не беспокоится о возможном возвращении Трампа

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что его не беспокоит возможное возвращение Дональда Трампа и республиканской администрации в Белый дом. Об этом он рассказал в интервью CNN.

Буданов подчеркнул, что его «не особо беспокоит» перспектива президентства Трампа. По его словам, республиканец «опытный человек», который много раз падал и поднимался. Это очень серьезная черта, считает глава ГУР Украины.

«Говорить, что [Трамп] и Республиканская партия любят Российскую Федерацию, — это полная чушь», — заявил Буданов.

До этого Дональд Трамп пообещал, что он добьется мирного урегулирования конфликта на Украине еще до инаугурации, в случае победы на выборах главы государства.

«Мы урегулируем эту ужасную войну между Россией и Украиной еще до того, как я вступлю в должность [президента США]», — сказал Трамп.

Политик при этом не уточнил, сколько времени ему потребуется, чтобы добиться мирного урегулирования, а также не рассказал, как именно намерен разрешить конфликт.

Ранее Зеленский заявил, что будет счастлив, если Трамп добьется мира на Украине.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами