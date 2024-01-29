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Зеленский заявил, что будет счастлив, если Трамп добьется мира на Украине

Зеленский: если формула Трампа приведет к миру, я буду счастливым президентом

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Evan Vucci/AP

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что если Дональд Трамп станет американским президентом и добьется мира на Украине за 24 часа, то он будет счастлив. Об этом он сообщил в эфире германского телеканала ARD, передает ТАСС.

Большинство республиканцев и демократов в США выступают за поддержку Украины, поэтому маловероятно, что американская политика зависит от одного единственного человека, отметил Зеленский, говоря о выборах президента в США.

«Если его формула приведет к миру и ему потребуется на это 24 часа, то я буду очень счастливым президентом», — сказал он, комментируя заявления Трампа о его намерении быстро урегулировать конфликт в случае победы на выборах.

По мнению украинского лидера, если США после победы Трампа ослабят свою поддержку Киева, то консолидировать Евросоюз по данному вопросу может Германия.

До этого Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну после избрания президентом США.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.

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