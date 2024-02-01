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Путин в четвертый раз приехал на выставку «Россия»

Путин в четвертый раз посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин 1 февраля в четвертый раз приехал на международную выставку-форум «Россия», которая проводится на территории московского ВДНХ. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что глава государства осмотрит некоторые павильоны. В частности, он уже посетил павильон «Сбера». Также Путин выступит на съезде Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Кроме того, он примет участие в мероприятии, где будет обсуждаться создание в России сети современных межвузовских кампусов.

16 января Путин во время общения с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации заявил, что работу выставки-форума «Россия» на ВДНХ могут продлить и после 12 апреля — на летний период. По его словам, большое количество людей приезжает в Москву и миллионы людей с удовольствием придут посетить эту выставку.

16 января премьер-министр России Михаил Мишустин открыл Дни достижений отраслей на выставке «Россия».

Ранее выставка о «Войне и мире» открылась на ВДНХ.

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