Саакашвили прокомментировал уход грузинского премьера Гарибашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал насмешкой над грузинским народом уход Ираклия Гарибашвили с поста премьер-министра страны и назначение на его место председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклия Кобахидзе. Об этом Саакашвили написал в соцсетях.

«Назначение Кобахидзе… является очередным актом насмешки над грузинским народом», — заявил Саакашвили.

По его мнению, в результате ухода Гарибашвили со своего поста для обычных граждан ничего не изменится.

До этого телеканал Imedi сообщал, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе поменяются должностями 1 февраля на съезде партии.

Саакашвили вернулся на родину еще в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования. Несмотря на свое состояние, он не раз указывал на готовность участвовать в политике Грузии, в «Едином национальном движении» не исключали, что выдвинут политика в премьеры, если победят на следующих выборах.

Ранее в Грузии оценили деятельность ушедшего с поста премьер-министра.