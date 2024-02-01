Фон дер Ляйен обрадовалась решению ЕС о выделении €50 млрд Украине

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен порадовалась решению Европейского союза (ЕС) о выделении Украине €50 млрд. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) она написала, что сегодня хороший день для Европы.

«Соглашение! Европейский совет определил наши приоритеты. Поддержка Украины. Борьба с нелегальной миграцией. Поддержка европейской конкурентоспособности. Хороший день для Европы», — говорится в публикации.

1 февраля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС договорились о выделении Украине €50 млрд помощи на несколько лет.

До этого верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Венгрия не стала блокировать рост поставок оружия Евросоюза Украине по линии европейского фонда мира, хоть и отказалась сама предоставлять средства на поддержку Киева. При этом он отметил, что Будапешт не будет присоединяться к этим поставкам.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что все 27 стран ЕС должны быть готовы дать Украине то, что она просит, для чего необходимо разблокировать среднесрочный план на €50 млрд.

Ранее премьер Украины отреагировал на решение ЕС о выделении €50 млрд.