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Премьер Украины отреагировал на решение ЕС о выделении €50 млрд

Премьер Украины Шмыгаль приветствовал решение ЕС выделить Киеву €50 млрд

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Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствовал решение Евросоюза согласиться выделить дополнительный пакет помощи Киеву в размере €50 млрд. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

«Государства-члены ЕС еще раз демонстрируют свою солидарность и единство в действиях, направленных на то, чтобы украинский народ выдержал войну», — написал он.

1 февраля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС договорились о выделении Украине €50 млрд помощи на несколько лет.

До этого верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Венгрия не стала блокировать рост поставок оружия Евросоюза Украине по линии европейского фонда мира, хоть и отказалась сама предоставлять средства на поддержку Киева. При этом он отметил, что Будапешт не будет присоединяться к этим поставкам.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что все 27 стран ЕС должны быть готовы дать Украине то, что она просит, для чего необходимо разблокировать среднесрочный план на €50 млрд.

Ранее в ЕС придумали план Б для помощи Украине в обход вето Венгрии.

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