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Назван кандидат на пост премьера Грузии

ТАСС: Ираклий Кобахидзе назван кандидатом на пост премьер-министра Грузии

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Бывший председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе станет кандидатом на пост премьер-министра страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на съезд правящей партии «Грузинская мечта».

«Кобахидзе получил полную поддержку», — объявил председатель партии Ираклий Гарибашвили по итогам голосования на съезде.

До этого телеканал Imedi сообщал, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе поменяются должностями 1 февраля на съезде партии. По данным канала, что Кобахидзе также займет пост политического секретаря «Грузинской мечты».

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал такие перестановки насмешкой над грузинским народом. По его мнению, в результате ухода Гарибашвили со своего поста для обычных граждан ничего не изменится.

Ранее премьер Грузии объявил об отставке.

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