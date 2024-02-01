Госдума обратилась к конгрессу США из-за сбитого самолета Ил-76

Государственная дума на пленарном заседании приняла обращение к конгрессу США в связи с терактом, в результате которого был сбит российский военный самолет Ил-76. Об этом сообщает ТАСС.

Депутаты призывают конгрессменов отказаться от поддержки Украины и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей теракта.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы комитетом палаты по международным делам, подготовить проект обращения поручил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В обращении указано, что компетентные органы власти установили, что российский самолет потерпел крушение в результате совершенного Украиной теракта. При этом на борту воздушного судна на тот момент находились украинские военнопленные, которые везли на заранее согласованный обмен.

По словам депутатов, удар по самолету был осуществлен в территории населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса Patriot производства США.

Военный самолет Ил-76 упал в Корочанском районе в Белгородской области 24 января около 11:00 мск после ракетной атаки. На его борту находились 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа самолета и трое сопровождающих. Пленных везли для обмена.

В Минобороны РФ заявили, что воздушное судно сбили зенитными ракетами, запущенными украинскими Вооруженными силами из Харьковской области.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к расследованию катастрофы Ил-76 на международном уровне.

31 января президент РФ Владимир Путин заявил, что самолет Ил-76 сбила американская система Patriot.

Ранее стали известны последние слова бортмеханика сбитого Ил-76.