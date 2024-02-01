Песков ответил на вопрос об отношении к Ельцину в Кремле

В Кремле хранят память о президенте Борисе Ельцине как о части истории России. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов об отношении президента РФ Владимира Путина к Ельцину.

«Это неотъемлемая часть истории нашей страны. Разумеется, мы храним память о Борисе Николаевиче Ельцине», — заявил он.

Борис Елицин родился 1 февраля 1931, в четверг ему исполнилось бы 93 года. В годы правления Ельцина Россия пережила шоковую терапию, две чеченских войны, расстрел Белого дома в 1993 году и дефолт в 1998 году. В 1993 году при активном участии Ельцина была принята Конституция 1993 года, закрепившая широкие полномочия президента в российской системе власти. В 1993 и 1999 году политику попытались вынести импичмент.

Почтить его память и возложить цветы к памятнику политика приехали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, политический представитель президента РФ Владимир Якушев, уполномоченный по правам человека по Свердловской области Татьяна Мерзлякова, председатель Общественной палаты Александр Левин.

Ранее стало известно, как относились к Ельцину в США и НАТО.