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В Молдавии сообщили, что протестующим не дают попасть в столицу

В оппозиции Молдавии заявили, что власти мешают оппозиционерам попасть в столицу

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Родион Прока/РИА «Новости»

Молдавская полиция не дает оппозиционерам добраться до Кишинева на протесты против властей в столице. Об этом сообщил представитель оппозиционной молдавской партии «Возрождение» Александр Суходольский, его слова приводит РИА Новости.

«Запрещать людям открыто и мирно демонстрировать свою гражданскую позицию… Самое подлое, что может сделать власть», - заявил Суходольский, добавив, что правоохранительные органы препятствуют на дорогах.

По его словам, власти Молдавии лишь номинально отстаивают свободу слова в стране.

До этого новый глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев продолжит выстраивать партнерство с Румынией и развивать стратегический диалог с Вашингтоном и Киевом.

Ранее в Молдавии раскрыли, насколько вырос госдолг при Санду.

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