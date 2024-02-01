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В России рассказали, что произошло среди властей Украины после решения суда ООН

Рогов: отказ суда ООН признать РФ агрессором вызвал истерику у властей Украины

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Телеграм-канал «Владимир Рогов»

Отказ суда ООН признать Россию государством-агрессором вызвал на Украине истерику. Об этом заявил РИА Новости член Общественной палаты (ОП), председатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он рассказал, что если бы в ООН приняли другое решение, то это дискредитировало бы саму организацию. То есть это поломало бы всю систему мирового судоустройства и показало предвзятость и ангажированность суде Организации, уверен Рогов.

Общественник предупредил, что Украина может начать пытаться подставить самих судей и представить их в не лучшем виде.

До этого сообщалось, что Международный суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к Российской Федерации по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма в Донбассе.

Бывший народный депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Олег Волошин оценил решение суда и отметил, что оно доказало надуманность обвинений со стороны Украины.

Ранее Путин заявил, что все задачи специальной военной операции на Украине и в Донбассе будут безусловно выполнены.

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