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Министр финансов США признала возможность победы России на Украине

Глава минфина США Йеллен: Россия победит на Украине без поддержки США

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Global Look Press

Остановка поддержки Украины со стороны США может привести к победе России в специальной военной операции, это станет для Вашингтона «немыслимым» последствием прекращения помощи Киеву. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с заместителем главы ЕК Валдисом Домбровскисом и заместителем председателям ЕК Маргрете Вестагер, прошедшей в Вашингтоне.

«Конгресс должен действовать быстро, чтобы оказать поддержку Украине, в том числе посредством прямой бюджетной помощи. Бездействие может принести победу президенту Путину и имело бы немыслимые последствия не только для Украины, но и для нашей коллективной безопасности», — заявила Йеллен.

До этого американские конгрессмены отреагировали на коррупционный скандал в ВСУ, обратив внимание американских властей на то, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира, а выделяемые Киеву средства можно было бы оставить в США.

Ранее стало известно, что Запад может отсрочить вступление Украины в ЕС и НАТО из-за коррупции и скандалов.

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