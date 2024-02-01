Запад может отсрочить вступление Украины в ЕС и НАТО из-за коррупции и скандалов

Власти Украины на фоне внутриполитической напряженности и коррупционных скандалов дают поводы для западных стран отсрочить вступление страны в НАТО и ЕС. Об этом сообщает польское издание Do Rzeczy.

«Мы сталкиваемся с самой большой усталостью войны в Восточной Европе среди элит и обществ Запада с момента ее начала… На практике каждые несколько дней из Киева поступает новая информация о новых коррупционных скандалах… Стимулирует ли украинская коррупция западные страны сохранять помощь Киеву в нынешних масштабах? Вопрос риторический», — пишет издание.

Подчеркивается, что странам-кандидатам как в ЕС, так и в НАТО «следует быть очень осторожными в своих действиях».

До этого заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем обсудила выполнение Киевом мер по борьбе с коррупцией.

Ранее в Европарламенте выступили против ежегодного утверждения помощи Украине.