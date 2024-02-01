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На Украине не поддержали новый вариант законопроекта о мобилизации

Фракция партии Тимошенко не поддержит новый вариант законопроекта о мобилизации

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ТСН/YouTube

Фракция партии «Батькивщина» в Верховной раде не поддержит новую версию законопроекта о мобилизации на Украине. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила глава фракции Юлия Тимошенко.

«Это катастрофа. Парламент нагло обманули. Закон содержит недопустимые антиконституционные требования и неприемлем! Понятно, что «Батькивщина» ни при каких условиях не будет голосовать за это репрессивное непотребство», — написала Тимошенко.

Власти Украины доработали спорный законопроект о мобилизации, сгладив противоречивые нормы. В частности, уклонистам все еще может грозить блокировка счетов и запрет на выезд за рубеж, но теперь только по решению суда. При этом положения о сокращении оснований для отсрочки и снижении призывного возраста остались. Что изменилось в проекте и примет ли инициативу украинское общество — в материале «Газеты.Ru».

31 января депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Ирина Фриз заявила, что в новой версии украинского законопроекта о мобилизации по-прежнему есть нарушения норм конституции страны.

До этого депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что в новой версии законопроекта о мобилизации не прописали четких сроков демобилизации.

Ранее боец ВСУ назвал уклонистов «крысами» и пригрозил им расправой.

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