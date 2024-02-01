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На саммите ЕС обсудят требования протестующих фермеров

Де Кроо: на саммите ЕС обсудят требования протестующих в Брюсселе фермеров

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Yves Herman/Reuters

На саммите Европейского союза будут обсуждаться требования устроивших протесты в Брюсселе фермеров. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо перед началом встречи в верхах, передает РИА Новости.

«В Брюсселе проходят протесты фермеров. Нам нужно обсудить эту тему на саммите. Озабоченности, поднимающиеся фермерами, частично обоснованы», — сказал он.

Де Кроо омтетил, что фермеры уже предприняли огромные усилия для адаптации к новым правилам, связанным с «зеленой» повесткой и реформами Европейского союза.

«Они адаптировались к новым стандартам», — считает бельгийский премьер.

Де Кроо подчеркнул, что фермеры в европейских странах поставляют высококачественную продукцию, которая должна продаваться по достойным ценам.

«Необходимо сделать так, чтобы административная нагрузка на фермеров была разумная», — заключил он.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на митинге фермеров в Брюсселе заявил, что в Европейском союзе существует дефицит демократии.

Ранее в Венгрии предрекли ЕС превращение в империю крайних либералов.

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