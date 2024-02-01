Американские законодатели возмущены действиями Украины

Американские конгрессмены отреагировали на коррупционный скандал в ВСУ, обратив внимание американских властей на то, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира, а выделяемые Киеву средства можно было бы оставить в США. Об этом некоторые законодатели США заявили изданию American Conservative.

«Я не уверен, что хуже: хищение налоговых долларов США в одной из самых коррумпированных стран мира или то, что эти средства должны были быть потрачены на развитие потенциального ядерного конфликта», — подчеркнул член палаты представителей США от Республиканской партии Эли Крейн.

По его словам, коррупция в ВСУ «действительно отвратительна», а выделенные Украине средства «сыграли бы большую роль здесь, дома (в США – прим. ред.), чтобы обеспечить американский народ».

В свою очередь, республиканец Мэтт Розендэйл в шутку заметил, что «шокирован» коррупционным скандалом в ВСУ. «Даже пытаться верить и надеяться, что, возможно, финансированием сейчас управляют (на Украине – прим. ред.) лучше, чем раньше, смешно».

Член палаты представителей Лорен Боберт от Республиканской партии подчеркнула, что «деньги, предназначенные для Украины, не идут туда, куда они должны были идти».

До этого сообщалось, что Служба безопасности Украины провела обыски у сотрудников минобороны Украины и «Львовского арсенала» в рамках расследования дела о краже 1,5 млрд грн ($39,9 млн) при закупке 100 тыс. минометных снарядов.

Ранее на Украине заблокировали канал Viber, предупреждающий об облавах на военнообязанных.