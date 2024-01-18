На Украине заблокировали канал Viber, предупреждающий об облавах на военнообязанных

На Украине заблокировали канал в Viber, где размещались сообщения с предупреждениями об облавах сотрудников Территориальных центров комплектования (военкоматов) на военнообязанных мужчин. Об этом сообщило управление Службы безопасности Украины (СБУ) по Львовской области.

В публикации говорится, что канал информировал граждан о местах массового вручения повесток, местах дежурства патрулей и публиковал призывы к уклонению от мобилизации. Благодаря активному участию местных жителей информация обновлялась в режиме реального времени.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

16 января в Раде посетовали, что закон о мобилизации придется рассматривать без данных о состоянии ВСУ.

Ранее глава Николаевской области отказал уклонистам в праве на полноценную жизнь.