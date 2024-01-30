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В Израиле признались, что затапливают водой подземную инфраструктуру ХАМАС

Армия Израиля признала, что затапливает водой подземную инфраструктуру ХАМАС

Израильская армия признала, что закачивала воду в подземную инфраструктуру ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Во время войны ЦАХАЛ внедрил новые возможности по нейтрализации подземной террористической инфраструктуры в секторе Газа, закачивая большие объемы воды в туннели», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что для закачки воды в подземную инфраструктуру сектора Газа израильская армия пользуется насосами, трубами и инженерными разработками.

По данным пресс-службы, для этих мероприятий используется система насосов и труб и целый комплекс инженерных разработок.

До этого сообщалось, что проект перемирия в зоне ближневосточного конфликта предполагает прекращение боев на территории сектора Газа на три месяца и обмен пяти тысяч палестинских заключенных на израильских заложников, взятых в плен движением ХАМАС. В материале подчеркивается, что руководство ХАМАС не хочет заключать соглашение о перемирии, которое позже позволило бы израильской стороне возобновить боевые действия. По информации журналистов, палестинское движение пытается добиться вывода военных еврейского государства из сектора Газа и полного прекращения огня.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался выводить войска из сектора Газа.

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