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В США рассказали, из-за чего «нервничают» власти Ирана

CNN: Иран обеспокоен некоторыми действиями своих прокси в Сирии, Ираке и Йемене

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Высокопоставленные чиновники в США полагают, что власти Ирана «нервничают» из-за некоторых действий проиранских вооруженных группировок в Сирии, Ираке и Йемене, опасаясь дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Официальные лица США полагают, что есть признаки того, что иранское руководство нервничает из-за некоторых действий своих прокси в Ираке, Сирии и Йемене… нападения групп ополченцев угрожают подорвать мировую экономику и значительно повышают риск прямой конфронтации с Соединенными Штатами», — говорится в сообщении телеканала.

Как отмечают источники CNN, недавняя атака беспилотника, в результате которой трое американских солдат не выжили на аванпосте США в Иордании, «застала Тегеран врасплох и обеспокоила тамошнее политическое руководство».

При этом до этого командующий силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хоссейн Салами заявил , что Иран не оставит без ответа ни одну угрозу, исходящую от Запада, в особенности со стороны США.

Ранее стало известно, когда американцы захотели выйти из Ближнего Востока.

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