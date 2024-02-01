В Британии указали на неожиданный итог поездки Путина в Калининград

Поездка президента России Владимира Путина в Калининград напугала западные элиты и может заставить их остановить помощь Украине. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на отставного полковника британской армии Хэмиша де Бреттона-Гордона.

По мнению отставного британского военного, поездка Путина на форпост России в Европе во время самых масштабных учений НАТО за последнее время является важным сигналом Западу.

«Чем больше будут паниковать европейские страны, тем больше они будут склонны думать о собственной защите, а не предоставлении жизненно важного оружия Киеву», — заявил де Бреттон-Гордон.

До этого газета The Telegraph также сообщала, что внезапный визит президента РФ Владимира Путина в Калининград напугал приграничные к российскому анклаву страны Евросоюза.

Ранее Песков назвал поездку Путина в Калининград обычной работой по посещению регионов.