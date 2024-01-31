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ЦИК завершил прием подписей от участников президентских выборов в РФ

Пять человек сдали в ЦИК подписи для регистрации кандидатур в президенты России

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ завершила прием подписных листов, собранных в поддержку выдвижения либо самовыдвижения кандидатов на пост президента Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.

Подписные листы в Центризбирком принесли пять граждан, одного из которых уже зарегистрировали кандидатом на выборы президента. Среди них: действующий президент страны Владимир Путин с 315 тыс. подписей, собранных в 89 регионах РФ; председатель фракции «Коммунисты России» Сергей Малинкович, самовыдвиженец и экологический активист Анатолий Баташев, бьюти-блогер Рада Русских и кандидат от фракции «Гражданская инициатива» Борис Надеждин.

Согласно избирательным правилам, кандидатам, предложенным непарламентскими партиями, нужно представить в комиссию от 100 тыс. до 105 тыс. подписей избирателей, самовыдвиженцам — от 300 тыс. до 315 тыс. подписей.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 15 – 17 марта 2024 года.

Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее ЦИК РФ проверил подписи в поддержку Путина.

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