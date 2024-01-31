Стали известны подробности нежелания Орбана пускать Украину в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан весной 2023 года во время закрытого парламентского заседания утверждал, что вступление Украины в Европейский союз (ЕС) нарушит баланс сил в Европе и приведет к росту влияния Соединенных Штатов на континенте. Об этом пишет венгерское издание Telex со ссылкой на источники.

По данным газеты, Орбан указывал на геополитические риски венгерским законодателям. По его словам, вступление Киева в ЕС приведет к появлению нового «центра силы», где будут доминировать США в военном, политическом и экономическом плане.

Речь идет о странах Северной и Центральной Европы, среди которых балтийские государства, Польша, Украина и Румыния, отмечают источники издания.

Собеседники газеты также отметили, что по мнению Орбана новый «центр силы» станет экономическим тяжеловесом из-за американских инвестиций и ресурсов для восстановления Украины. Такое развитие событий приведет к появлению новой экономической силы, которая будет сильнее Германии, якобы сказал премьер-министр Венгрии.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз (ЕС) в последние несколько лет ведет идеологическую войну против Будапешта.

Ранее Польша назвала единственного антиукраинского политика в Евросоюзе.