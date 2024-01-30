Польша назвала единственного антиукраинского политика в Евросоюзе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является единственным антиукраинским политиком в ЕС, заявил польский премьер Дональд Туск. Его слова передает ТАСС.

«В Европе многое изменилось после начала войны. Венгрия осталась, вернее не Венгрия, я бы не хотел употреблять название так дружественной нам страны, но Орбан остался один на поле боя. Он является единственным настолько явным антиукраинским политиком», — сказал Туск.

30 января сообщалось, что лидеры стран Евросоюза пока не смогли убедить Венгрию одобрить финансовую помощь в 50 миллиардов евро для помощи Украине, переговоры идут тяжело.

В этот же день Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине можно разрешить только дипломатическим путем.

До этого сообщалось, что правительство Венгрии готово к компромиссу с Европейским союзом по вопросу выделения €50 млрд на помощь Украине в течение четырех лет.

Ранее в Венгрии прокомментировали возможную встречу Орбана и Владимира Зеленского.